Treffpunkt von Drogenabhängigen Räumung der „Grand Central“-Baugrube in Düsseldorf-Oberbilk hat begonnen

Das Grundstück ist Privateigentum und gehört dem Immobilienkonzern Adler Group. Die Bauarbeiten stehen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten des Unternehmens aber seit langer Zeit still. So ist das verlassene Gelände zum Anlaufpunkt für Drogenabhängige geworden, die dort konsumieren und teils auch in Zelten und provisorischen Hütten leben.