Düsseldorf-Oberbilk : Familien-Fest von Nachbarn für Nachbarn

Düsseldorf Das Sommer-Familien-Fest auf dem Oberbilker Markt ist eine Feier von Nachbarn für Nachbarn. Wer eine gechillte internationale Atmosphäre und eine vielfältige Musik-Mischung mag, war hier genau richtig.

Menschen aller Altersgruppen sitzen in einem großen Halbkreis vor der Bühne auf dem Oberbilker Markt. Zwischen den Beinen haben sie kleine Trommeln geklemmt und folgen begeistert den Anweisungen von Moussa, der gerade einen Trommel-Workshop gibt. Laut zählen sie den Takt mit, klatschen und singen in einer ihnen unbekannten Sprache.

Mittendrin sitzt auch Iris Apelt, eine der beiden Organisatorinnen des Interkulturellen Sommer-Familien-Festes. Sie und Martina Pophal wohnen direkt am Oberbilker Markt. Vor einiger Zeit sei ihnen aufgefallen, dass der Markt ein tolles Ambiente habe, aber ohne viel Leben sei. „Da haben wir gedacht, da müssen wir was Neues kreieren“, erzählt Pophal. „Und weil hier viele Kulturen leben, wollten wir diese zusammenbringen.“ So kam es im letzten Jahr zum ersten interkulturellen Sommerfest.