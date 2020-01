Karneval in Düsseldorf : Zwischen Alt, Kölsch und Käsewürfeln

Oberbilk Brings, Bläck Föss und Kasalla rocken „Die Lachende“, und tausende Jecken feiern eine große Karnevals-Picknick-Sause.

Die Bands rufen „Düsseldorf Helau“, aber in den Songs heißt es dann natürlich „Kölle Alaaf“. Mitsingen, schunkeln, springen, Besucher in 80er-Jahre-Outfits tanzen neben den distinguierten Damen und Herren im Look der Goldenen 20er. Ein Stammtisch aus dem Münsterland ist mit den Ehefrauen angereist. „Wir übernachten im Hotel“, sagen sie. Die Koffer haben sie für ihren Proviant genutzt, alle sind als Mickey oder Minnie Mouse verkleidet. Einen ganzen Bus mieten die Kornblumen aus Korschenbroich. Jedes Jahr wächst die Truppe weiter, das gleiche Kostüm ist Pflicht und wird selbst angefertigt. Moni Hintzen organisiert den Karnevalsspaß: „Wir machen das schon seit 20 Jahren. Im ersten Jahr kamen wir als Kühe“ Diesmal tragen 40 Personen das gleiche liebevoll gebastelte Kostüm. In ihren Outfits gehen sie dann auch in einem Karnevalsumzug mit. Die Glühwürmchen aus Mühlheim an der Ruhr sind schon zum sechsten Mal in Folge da. Dank LEDs strahlen sie um die Wette und leuchten im Saal. „Die Kostüme entstehen in Teamwork“, sagt Jenny. Das ist auch bei der Regenbogen-bunten Truppe um Michaela Bose aus Langenfeld der Fall.