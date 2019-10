Kommen und Gehen in Düsseldorf : Eine Kneipe schließt, ein Eiscafé öffnet

Oberbilk Das Ehepaar Kipittoglou hat die Eckkneipe Gambrinus in das Angelo Mio verwandelt.

Nach langen Überlegungen entschied sich also das Paar, aus dem Gambrinus das Angelo Mio zu machen. Die beiden verfolgten jeden Schritt bei der fast dreimonatigen Renovierung, denn sie hatten ein festes Ziel vor Augen: einen Ort zu schaffen, an dem alle Gäste wohlfühlen. Und offenbar geht das Konzept auf, denn das Lokal hat nicht nur viele Stammkunden behalten, sondern auch viele Neuzugänge hinzubekommen – vor allem Familien mit Kindern. Auch die gute Lage des Eiscafés am Volksgarten und der Mitsubishi Electric Halle trägt dazu bei, dass es viel Laufkundschaft gibt.

Auf den neuen Namen für das Café sind Sawas Kipittoglou und Janna Lazariotou über einen kleinen Umweg gekommen: „Wir wollten es erst Engelchen nennen, aber da es schon eine Kneipe in Düsseldorf mit diesem Namen gibt, fürchteten wir Probleme“, sagt die 57-Jährige. Dann dachte ihr Mann an die englische Version Angel, „aber da wir ja ein italienisches Eiscafé haben, sind wir dann auf Angelo Mio gekommen“. Neben Eis, Crêpes, Kuchen und Waffeln bieten die Oberbilker auch noch Frühstück an – immer samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 9 und 13 Uhr.