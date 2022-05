Düsseldorf-Oberbilk​: Ein „Myfest“ gegen Hass und Diskriminierung ​

OBERBILK Mittlerweile kommen Gäste aus ganz Nordrhein-Westfalen, um beim „Maghreb-Myfest“ in Düsseldorf-Oberbilk einen Nachmittag zu verbringen.

Dakka Charfa Marrakchia geben Gas. Für ihren Auftritt hatten sie sich die vier Musiker in original marokkanische Kaftane gekleidet und so einen optischen Hauch ihres Heimatlandes auf die Bühne gezaubert. Als das Quartett unter Führung von Abdelfattah Moujahed ihren Trommeln Töne entlockte und Moujahed singt, ist die marokkanische Kultur vollends auf dem Dreiecksplatz angekommen.

Das vierte „Maghreb-Myfest“ in Oberbilk hatte Fahrt aufgenommen. „Wir haben aber nicht nur marokkanische Musik, sondern auch ganz bewusst deutsch gerappte Texte und internationale Songs im Programm“, erläutert Myfest-Hauptorganisator Kalifa Zariouh. „Es soll ja ein Fest für alle sein. Wir sind offenherzig, respektvoll, integrativ.“ So stand auch der Düsseldorfer Noordin Derbali, um den bei „The Voice of Germany“ alle vier Gesangcoaches buhlten, mit einem Potpourri internationaler Top-Hits auf der Bühne.