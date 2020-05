Bauen in Düsseldorf : Alte Post an der Kruppstraße wird zur Ruine

Das Gebäude an der Kruppstraße wird zum Lost Place Foto: nika

Oberbilk Seit Jahren steht das Gebäude in Oberbilk leer, Säulen und Wände sind inzwischen mit Graffiti beschmiert. Ein Investor hatte offenbar schon eine Bauvoranfrage und einen Bauantrag bei der Bauaufsicht eingereicht. Doch beide Anträge wurden abgelehnt. Unter anderem, weil die geplanten Wohnungen alle in Nordlage waren.

Seit Jahren steht das fünfgeschossige Haus an der Kruppstraße/Ecke Linienstraße leer. Ein Bauzaun ist um den Eingangsbereich gezogen, Säulen und Wänden sind mit Graffiti beschmiert worden. Allmählich verkommt das Gebäude zu einem „Lost Place“, einem vergessener Ort, einem Schandfleck mitten in Oberbilk. Dass sich seit Langem nichts mehr getan hat an der Kruppstarße, das ist auch Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund (SPD) aufgefallen, eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag für das Grundstück sei bisher noch nicht auf seinem Tisch gewesen. Deshalb fragte Siegesmund bei der Bauaufsicht nach, „ein Investor ist dran und plant“, so der Bezirksbürgermeister, der zumindest so viel sagen kann: „Es soll auf jeden Fall Wohnungen geben.“

Früher hatte die Post im Gebäude einen Standort, „die ist aber sicher schon fünf Jahre raus“, sagt Marko Siegesmund. Die Flächen im Obergeschoss seien von einem Telekommunikationsunternehmen genutzt worden, außerdem habe es Büros gegeben. Ein paar Neonröhren brennen noch an den Decken, aber das Haus wird nicht mehr genutzt. „Es ist eine Schande, wenn ganze Häuser leerstehen“, sagt Siegesmund, der aber auch weiß, dass Planungen ihre Zeit brauchen, „wenn denn geplant wird.“ Er wünscht sich bezahlbaren Wohnraum für das Viertel, „in Oberbilk entsteht im Moment sehr viel Neues, und auch dort merkt man langsam den Preisdruck“. Am liebsten wäre ihm eine Quote von 50 Prozent gefördertem Wohnraum, immerhin würden 50 Prozent aller Düsseldorf einen Wohnberechtigungsschein haben. Inhaber dieses Scheins haben das Recht, eine günstige Sozialwohnung zu beziehen. Ein Problem auf dem Markt sei der preisgedämpfte Wohnraum, „dafür bekommen Investoren keine Fördermittel“, sagt Siegesmund. Ein bisschen Verständnis hat der Bezirksbürgermeister aber auch für Projektentwickler, immerhin seien auch die Baukosten gestiegen. Wer das Areal entwickeln will, dass weiß Siegesmund nicht. In den meisten Fällen bekommt die Politik – was in diesem Fall wegen der Grundstücksgröße auch passieren wird – einen Bauantrag vorgelegt, dem sie zustimmen muss.

Für Katja Goldberg-Hammon ist das Haus an der Kruppstraße „ein Puzzlestück, bei dem es stockt“. Die Vorsitzende des Oberbilker Bürgervereins hat das Areal seit einiger Zeit im Blick und würde gerne wissen, wer dahinter steckt. „Da muss sich etwas tun“, findet Goldberg-Hammon, gerade im Hinblick auf die Stadtteil-Entwicklung, die gut vorankomme. Damit meint sie das Grand Central an der Moskauer Straße, wo früher das Verteilerzentrum der Deutschen Post und DHL war, oder den Sonnenpark, der weiterentwickelt werden soll.