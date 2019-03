Geschichte : Als die Polizei Vereine überwachte

Oberbilk Vor 125 Jahren war es undenkbar, dass sich der Oberbilker Bürgerverein politisch engagiert. Heute ist das ganz anders.

„Wir wollen für die Bürger da sein“, sagt die Vorsitzende Katja Goldberg-Hammon, ein Grundsatz, der sich in all den Jahren nicht verändert hat. So wie auch der Stadtteil sich in all den Jahren eigentlich nicht verändert hat – „Oberbilk war ein Arbeiterviertel“, sagt Raimund Klingner, und irgendwie ist Oberbilk das auch geblieben, auch wenn es das Stahlwerk längst nicht mehr gibt. Bei seinen Recherchen ist Raimund Klingner auf den Artikel eines Touristen gestoßen, der mit dem Fahrrad von Köln über Opladen und Benrath nach Düsseldorf gefahren ist, der über die Kunststadt Düsseldorf schreiben wollte und in einer Stadt ankam mit Türmen und qualmenden Kaminrohren, einer Stadt, die in einem leichten Rauchschleier erschien. „Der erste Eindruck war kein günstiger“, schrieb der Tourist 1825, „staubige Straßen, von Kohlenstaub geschwärzte Häuser, geschwärzte Arbeitergesichter und gedrückte Stimmung der Leute“. Diese Leute waren es, warum der Oberbilker Bürgerverein entstand, geringe Löhne, fehlende Wohnungen, „Betten wurden stundenweise vermietet“, sagt Klingner, der sich noch gut an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern kann, als seine Oma im Stadtteil lebte. Seine Familie floh in die Eifel, kam in den 1950ern zurück, als Oberbilk schon nicht mehr in Trümmern lag, als es zwölf Metzgereien gab, kein Ladenlokal leerstand.