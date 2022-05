Projekt in Düsseldorf : Mit dem QRator den Stadtbezirk 3 entdecken

Oberbilk Mit dem QRator wird Wissenswertes über verschiedene Projekte in digitaler Form sichtbar. Strukturschwache Quartiere sollen so aufgewertet werden.

Die ersten vier QRatoren gingen mithilfe eines Zuschusses der Bezirksvertretung 3 an ganz unterschiedliche Projekte. Für das Jugendprojekt „Young Multi Words and World“ gibt es ein Musikvideo zu einem von jungen Oberbilkern geschriebenen Song. Der QR-Code hierzu ist am sprechenden Bücherschrank am Oberbilker Markt zu finden. Außerdem gibt es für das Projekt „Reassembling Mintropplatz“ einen Projektfilm (QR-Code: Arbeit und Leben, Mintropstraße), für das Kulturprojekt „Malerschule in unseren Straßen“ ein Biopic von Caspar Johann Nepomuk Scheuren (QR-Code: Scheurenstraße) und eine Sound- und Filmcollage mit Zeugeninterviews zu gestern und heute für die Aktion Oberbilker Geschichte(n) (QR-Code: sprechender Bücherschrank am Oberbilker Markt). „In engem Austausch mit den QRatierten recherchieren und redigieren wir die Bedarfe und Quellen, klären Rechtefragen, texten, sprechen, interviewen und komponieren die Film- und Tonebenen in einer dem Thema angepassten Montage“, erklärt Gudarzi das Vorgehen. Der Aufwand kann von einfachen Diashows bis zu Spielszenen in „Augmented Reality stark variieren. „Die Rechte als Filmemacher treten wir nach getaner Arbeit an die QRatierten ab“, sagt Gudarzi.