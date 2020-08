Schwerer Unfall in Düsseldorf : Mann von Straßenbahn schwer verletzt

Schwerer Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf An der Christophstraße ist es am späten Nachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann wurde dort von einer Bahn erfasst und schwer verletzt. Wie es dazu kam, ist unklar.

Seit kurz vor 17 Uhr ist die Rheinbahn-Verbindung in den Süden unterbrochen. Grund ist ein Rettungseinsatz in Höhe der Wendeschleife an der Christophstraße. Dort ist eine Person beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und ersten Erkenntnissen zufolge lebensgefährlich verletzt worden.