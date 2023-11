Treffpunkt von Drogenabhängigen „Grand Central“-Gelände geräumt – nun ist die Baugrube leer

Diese Menschen seien durch viele Raster gefallen und schließlich wegen ihrer Drogensucht hier gelandet, sagt Zur, in wackligen Baracken in einer Baugrube. Alle bekommen am Montag die Möglichkeit, in einen Wagen der Hilfsorganisation Franzfreunde zu steigen und sich in eine Unterkunft fahren zu lassen. Einzelne nehmen das Angebot an. Sie kommen zunächst in einer Einrichtung für suchtkranke Obdachlose in der Nähe des Hauptbahnhofs unter. Andere machen sich selbst auf den Weg, mit Taschen und Zelten unterm Arm oder die Kleidung in Müllsäcke gestopft.