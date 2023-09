Kunst in der Unterführung Oberbilk hat eine neue Galerie

Die Kunstrichtung wird zusammenfassend als Graffiti bezeichnet. Was aber unter der Eisenbahn-Unterführung an der Oberbilker Allee an die Wände gesprüht wurde, hat zwar denselben technischen Ursprung, weil die Farben per Sprühdosen aufgetragen wurden. Doch das Spektrum reicht von foto-realistischen Gemälden über kubistische Grundformen, nahezu lebensecht anmutende Porträts bis hin zu Gebäuden und Denkmälern aus Oberbilk.