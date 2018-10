Düsseldorf: Eine Kaffeebar mit besonderem Blumenshop

Oberbilk Im Oberbilker Café von Alex Trettwer gibt es jetzt auch Pflanzen, Wohnaccessoires und Geschenkideen.

Das neue Ladenschild hängt noch nicht, beim Blick durch das Schaufenster ist es aber unübersehbar: In der Kaffeebar von Alex Trettwer, Ellerstraße 219, gibt es neben Kaffeespezialitäten und Snacks jetzt auch Pflanzen, Wohnaccessoires und Geschenkideen. Der 48-Jährige und Florist Dirk Brokinkel (51), der zwölf Jahre ein Blumengeschäft an der Benderstraße in Gerresheim betrieb, gehen jetzt auch beruflich gemeinsame Wege. Damit gibt es rund um die Einkaufsstraße Kölner-/Ellerstraße erstmals wieder ein Blumengeschäft. Das ist allerdings alles andere als gewöhnlich.