Feiern in Düsseldorf : Ein Fest von Oberbilkern für Oberbilk

Oberbilk Am Samstag und Sonntag findet auf dem Oberbilker Markt das zweite internationale Sommer-Familien-Fest statt. Es gibt Musik und Workshops, Essen und Getränke. Die Organisatoren wollen die Menschen aus dem Stadtteil zusammenbringen.

Samstag Los geht es am Samstag, 31. August, um 14 Uhr. Dann können die Besucher an einem Trommel-Workshop teilnehmen. Moussa Diallo lebt seit 2011 in Düsseldorf und gibt seine Erfahrungen auch bei Djembaklassen in Kitas, Schulen und in der Erwachsenenbildung weiter. Mit seiner Trommel- und Tanzgruppe „Sapali Percussion“ ist er nicht nur in Düsseldorf unterwegs. Wer es lieber ein bisschen ruhiger mag, der kann am ersten Tag des Festes gemeinsam mit dem Oberbilker Künstler Ugur Kepenek „Protest-Plakate“ gestalten. Darauf können die Teilnehmer Forderungen und Wünsche für den Stadtteil formulieren. Die jüngeren Gäste bekommen beim Verein Krass Glitzer-Tattoos von 14 bis 16 Uhr oder können mit Königinnen und Helden Masken basteln. Zwischen den Bäumen rund um die roten Bänke bauen die Organisatoren eine Bühne auf, auf der es an beiden Tagen viel Musik und einige Shows geben wird. Auftreten wird etwa die Gruppe 5000 Miles – ein Chorprojekt, deren Musiker aus fünf verschiedenen Ländern stammen. Ihr Ziel war es, die deutsche Sprache zu lernen. Heute wird die Band vom Landesmusikrat gefördert. „Und sie ist so interessant, dass sogar eine Journalistin aus Hannover kommt, die einen Radiobeitrag machen wird für einen kurdischen Sender, der im Irak läuft“, sagt Martina Pophal.