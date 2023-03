Arabisches Straßenschild in Düsseldorf Zuviel Aufregung um ein Schild

Meinung | Düsseldorf · Die Ellerstraße in Düsseldorf-Oberbilk macht mal wieder Schlagzeilen. Diesmal, weil die Stadt ein (in Zahlen: 1) Schild in arabischer Sprache aufgestellt hat. Das passt nicht jedem. Die Aufregung vor allem im Netz ist groß.

Von Stefani Geilhausen

19.03.2023, 16:36 Uhr

Im Stadtteil Oberbilk ist das arabischssprachige Straßenschild enthüllt worden. Foto: Anne Orthen (orth)

Man kann ja heutzutage kaum noch etwas tun, ohne sich von mehr oder minder Unbeteiligten dafür Lob und Tadel einzufangen. In Zeiten von Social Media sind diese Begriffe allerdings auch nicht mehr zutreffend, Hass und Hymnen sind es, die sich dort erbittert gegenüberstehen und das Soziale im Namen der neuen Medien Lügen strafen.