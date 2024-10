Bluttat in Düsseldorf Anklage nach Messerstichen auf Rivalen erhoben

Rund sechs Monate nach einem blutigen Streit zwischen zwei jungen Männern in Oberbilk ist jetzt Anklage gegen einen 20-Jährigen erhoben worden. Mit drei Messerstichen in den Rücken soll er an einem Abend im März seinen Kontrahenten lebensgefährlich verletzt haben. Die Anklage geht von versuchtem Totschlag und von gefährlicher Körperverletzung aus. Als Motiv für den Streit wird Eifersucht vermutet.