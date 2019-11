Advent in Düsseldorf : 24 Momente in einer Oberbilker Hofeinfahrt

Alexandra Wehrmann organisiert eine Art Adventskalender in der Hofeinfahrt an der Industriestraße. Ihre Aktionen haben aber nichts mit Weihnachten zu tun, ihr Maskottchen ist die Eule. Foto: Dirk Feller

Oberbilk 24 Tage, 24 Aktionen – fast wie ein Adventskalender. Aber eben nur fast. Denn die Aktionen, die Alexandra Wehrmann plant, haben so gar nichts mit Weihnachten zu tun.

Von Nicole Kampe

Glühwein wird es keinen geben. Spekulatius auch nicht. Und Nikoläuse mit Polyester-Bärten und verwaschenen roten Mänteln hat Alexandra Wehrmann auch nicht eingeladen. Auch wenn sich das, was die Oberbilkerin plant, fast so anhört wie ein lebendiger Adventskalender – Weihnachten, so ihr Versprechen, „wird bei ,Für einen Moment’ komplett ausgespart“, sagt Wehrmann. Spielort ihrer Aktionen ist eine Einfahrt in Oberbilk, nicht ihre eigene, „leider hat das Haus, in dem ich wohne, keine“. Sie startete einen Aufruf bei Facebook, dort bot ein Nachbar seine Einfahrt an. Er legte ein gutes Wort beim Vermieter ein, so dass es das Haus an der Industriestraße mit der Nummer 33 geworden ist, dessen Einfahrt sich zwischen dem 1. und 24. Dezember täglich öffnet, immer um 18.30, nur an Heiligabend nicht. „Da würden wir vermutlich unter uns bleiben“, sagt Alexandra Wehrmann, die das letzte Türchen um 13 Uhr aufmachen wird. Was brauchen Menschen an Heiligabend, hat sich Wehrmann gefragt und kam zum Schluss: „Entspannung.“ Zu Gast wird der Tai-Chi-Trainer Michael Wenzel sein, der ein Programm mitbringt, das die Besucher „völlig entspannt in die familiären Verpflichtungen entlässt. Nicht mal eine betrunkene Tante kann dann noch schocken“, sagt Wehrmann.

In der Einfahrt wird es mal ein Konzert geben, mal eine Performance, mal zeigt die Jorunalistin und Bloggerin einen Kurzfilm, mal kommt eine Pole-Dancerin. Das Programm soll jeden Abend aufs Neue überraschen, „mal amüsant, mal traurig, mal poetisch“, sagt Alexandra Wehrmann, die sich auch nicht scheut, ernste Themen zu behandeln – Wohnungsnot, Klimawandel oder Obdachlosigkeit. Zehn bis 15 Minuten dauert der Moment in der Einfahrt, „im Dezember hat schließlich niemand Zeit“, so die Organisatorin. Die Menschen haben anderes vor, sie müssen zum Weihnachtsmarkt, zur Weihnachtsfeier, zum Weihnachtssingen. Wer ein paar Minuten raus will aus dem Trubel, ein paar Minuten staunen will, zuhören will, plaudern will – der ist genau richtig in der Hofeinfahrt an der Industriestraße. Vielleicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder zum nächsten Glühweinstand oder ganz zufällig, weil man einfach an dem Tor vorbeikommt.

Info Die Aktionen vom 1. bis 24. Dezember 1.12. Berg/Lautermann, Klangkunst 2.12. Nachbarschafts-Karaoke 3.12. Kurzfilm von Norika Nienstedt und Michael Jonas 4.12. Vortrag von Jawahir Cumar zu Beschneidung von Frauen 5.12. Betreutes Trinken mit Whisky-Expertin Carmen Hillebrand 6.12. Norbert Krümmel zeichnet Gäste 7.12. Tom Blankenberg am Minimal Piano 8.12. Pole Dance mit Pia Karaus und Malwina Steinhoff 9.12. Klima-Vortrag von Antje Grothus 10.12. Lesung Hans Hoff 11.12. Hula Hoop, Annik Roecker 12.12. Singer-Songwirterin Luise Weidehaas 13.12. Diavortrag über Transnistrien von Till Kampfhenkel 14.12. WATT!-Konzert 15.12. Konzert Gregor Kerkmann 16.12. Vortrag Dirk Sauerborn, Polizist und Kontaktbeamter 17.12. Danko Rabrenovic, Stand-up mit Musik 18.12. Konzert La Terza Madre 19.12. Vortrag Wohnen von Thomas Eberhardt-Köster 20.12. OpernsängerThomas Huy 21.12. Vortrag Jörg Gerhartz zu Obdachlosigkeit 22.12. Lyrik-Lesung Sina Klein 23.12. Film „Der Boxpapst“ 24.12. Tai Chi mit Michael Wenzel