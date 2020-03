Hilfe für Bedürftige : Die Oberbilker Tafel soll wieder eröffnen

Pastoralassistent Tim Schlotmann und Küsterin Gabriele Brock stellen derzeit ein ehrenamtliches Team zusammen, das die wöchentliche Tafel betreiben wird. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Oberbilk Nach acht Monaten Pause werden vermutlich ab April in der St.-Josef-Gemeinde zweimal wöchentlich Lebensmittel ausgegeben.

In dem kleinen Raum im Pfarrzentrum hinter der Oberbilker Kirche St. Josef stehen rote Kisten, in einigen liegen bereits Tee und Gläser voller saurer Gurken. Bis April soll noch deutlich mehr dazukommen – dann nämlich wird die Oberbilker Tafel nach acht Monaten Pause wieder eröffnet.

Es war im September 2019, als Pastoralassistent Tim Schlotmann und das Team aus Ehrenamtlichen, die bisher an zwei Terminen wöchentlich Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben hatten, erfuhren, dass sie die Tafel vorerst nicht weiter würden betreiben können. Das Pfarrzentrum von St. Josef wurde renoviert, für den Tafel-Betrieb war zwischen den Arbeiten kein Platz. „Dazu kam, dass die langjährige hauptverantwortliche Mitarbeiterin der Tafel angekündigt hat, nach der Zwangspause die Leitung abgeben zu wollen“, erzählt Schlotmann. Erika Jensch habe die Tafel über 20 Jahre lang betreut, seit diese 1999 vom damaligen Oberbilker Pfarrer Ansgar Puff ins Leben gerufen worden war. Mit 81 Jahren habe die Ehrenamtlerin dann aber beschlossen, die Verantwortung abzugeben. Diese ruht nun auf den Schultern dreier Frauen: Küsterin Gabriele Brock hat gemeinsam mit Schlotmann die Initiative ergriffen, Unterstützung bekommen sie von Charlotte Köhler und Barbara Schindler-Hofer. Gemeinsam wollen die vier ein Team von freiwilligen Helfern aufbauen, die ab dem 27. April wieder regelmäßig Lebens- und Verbrauchsmittel an Bedürftige ausgeben wollen.

Info Oberbilker Tafel sucht Freiwillige Aufgabe Sortieren der Ware, Ausgabe an die Bedürftige Treffen Ein erstes, unverbindliches Treffen findet am 25. März um 17.30 im Pfarrzentrum, Josefstraße 12, statt. Kontakt Im Gemeindebüro oder per Mail an tim.schlotmann@erzbistum-koeln.de

Der Bedarf, das wissen alle Beteiligten, ist gegeben. „Mich sprechen jede Woche mehrere Menschen an, fragen, wann die Tafel wieder eröffnet wird“, sagt Küsterin Brock. Gerade in Oberbilk gebe es eine große Zahl von Menschen, die auf die Lebensmittel der Tafel angewiesen sind. Durch die Schließung seien Menschen durchaus in Schwierigkeiten geraten, deutet Schlotmann an. Dies liegt vor allem daran, dass neben der Bedürftigkeit auch der Wohnsitz im entsprechenden Stadtteil nachgewiesen werden muss und die Menschen in Oberbilk nicht auf andere Tafeln ausweichen konnten.

Jede Person bekommt bei der Tafel Lebensmittel und Verbrauchsgegenstände für den Haushalt – das kann eine alleinstehende Person sein, allerdings gehört auch eine Familie mit neun Kindern zu den Stammkunden der Tafel. „Es ist die Aufgabe der Ehrenamtler, die Verteilung so zu organisieren, dass auch beim zweiten Termin noch genug da ist – und dass am Ende nicht zu viel übrig bleibt“, sagt Schlotmann.

Die Lebensmittel selbst liefert die Düsseldorfer Tafel an. Es handelt sich um Spenden von Supermärkten und Geschäften. Allerdings müssen die Mitarbeiter sie sortieren – und auch aussortieren. Denn in Oberbilk gilt der Grundsatz: Was die Helfer selbst im Laden nicht kaufen würden, wird auch in der Tafel nicht angeboten.

Künftig sollen Montag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr Männer zur Tafel kommen, Frauen sind dienstags zwischen 8.30 und 10.30 Uhr dran. „Es kamen regelmäßig 180 Menschen pro Woche zu uns, da mussten wir zwei Termine anbieten“, sagt Schlotmann. Einen ähnlichen Andrang erwartet das Team auch bei der Wiedereröffnung. Die Trennung nach Geschlechtern habe es von Anfang an bei der Oberbilker Tafel gegeben, dies wolle man beibehalten. Allerdings wird es auch ein paar Neuerungen geben. „Wir wollen die Tafel wie einen Laden gestalten: Die Leute bekommen keine gepackten Tüten, sondern suchen sich zusammen, was sie brauchen“, erklärt Schlotmann. Man müsse dann schauen, ob dieses System funktioniere.

Außerdem will sich die Tafel mit anderen lokalen Akteuren vernetzen, etwa mit dem Welcome Point der Caritas an der Kölner Straße. Auf diese Weise sollen die Menschen nicht nur durch Lebensmittel, sondern bei Bedarf auch durch ein Beratungsangebot unterstützt werden. Außerdem könnten besondere Aktionen wie die sehr gut angenommene Suppenküche im Dezember 2019 wiederholt werden.