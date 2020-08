Betrugsprozess in Düsseldorf : Angeklagter fehlt wegen Corona-Verdachts

Düsseldorf Vor mehr als zehn Jahren soll ein heute 70-Jähriger wertlose Papiere für 3,12 Millionen Euro an Anleger im Rheinland verkauft haben. Einer seiner Mitarbeiter war deshalb bereits verurteilt worden. Der Seniorchef aber blieb dem Landgericht gestern fern.

Darüber sollte am Mittwoch das Landgericht verhandeln. Es blieb jedoch beim Versuch. Denn die Anklagebank blieb leer, der Senior ließ in einer Mail an das Gericht wissen, er habe sich wegen Corona-Verdachts in Quarantäne begeben.