Karneval in Düsseldorf : Das sind die neuen Tonnenbauern

Düsseldorf Eigentlich stellt die Tonnengarde ihr Tonnenbauernpaar im November vor. Wegen Corona ist der Termin aber abgesagt. Pünktlich zu Altweiber aber gibt es Neuigkeiten aus Niederkassel: Esfandiar Modjahedpour und Sabine Becker übernehmen das Amt.

Mitten im Schnee zeigen sich Esfandiar Modjahedpour und Sabine Becker gut gelaunt und frisch auf Corona getestet in Alt-Niederkassel. „Am liebsten würden wir jetzt rüber fahren und mit unseren Freunden am Rathaus feiern“, sagt Becker. „Auch wenn das nicht geht, ist heute ein Tag der Freude für uns“, fügt Tonnenbauer „Essi“, wie ihn Freunde und Familie nennen, hinzu. „Für uns ist es eine große Ehre, in diesen schwierigen Zeiten ein Zeichen der Hoffnung für alle Jecken, Niederkasseler und Düsseldorfer zu setzen“, sagt er. Zuversicht ist dem Paar wichtig. „Wir wissen, dass wir mitten in einem Tornado stecken, aber der wird irgendwann vorbei sein“, so der 51-Jährige.