Saisoneröffnung Fortuna Düsseldorf

Niederkassel 22 kleine Fans aus Niederkassel dürfen bei der Saisoneröffnung dabei sein.

Der Pakt, den Anna Löbbecke mit den Kindern schloss, führt die OGS-Gruppe jetzt mitten ins Herz der Fortuna – zum Flinger Broich. Wenn der Aufsteiger am heutigen Samstag, 4. August, um 14.30 Uhr gegen den AC Florenz antritt, laufen 22 Kinder der Awo-OGS Niederkasseler Straße mit den Spielern auf. Und das kam so: „Unser diesjähriges Ferienmotto lautete ,Fit in den Frühling‘“, sagt Anna Löbbecke. Die guten Vorsätze hatten bis in den Frühsommer Bestand, und nachdem Zirkeltraining, Olympische Spiele im Grundschul-Format und Yoga absolviert worden waren, wollten die jungen Fortuna-Fans endlich ihren Fußballhelden so nah wie möglich kommen.