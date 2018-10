Niederkassel: Protest gegen Neubaupläne für St, Anna

Düsseldorf Niederkassel 2016 wurde die St. Annakirche stillgelegt. Auf dem Kirchengrundstück ist nach Abriss des Altbaus ein neues Wohnquartier geplant. Die Niederkasseler fürchten, dass es nicht ins Dorf passt.

Es geht dann auch nicht mehr um deren Erhalt, sondern um eine Neubebauung zu erreichen, die sich in das dörflich geprägte Niederkassel einfügt. Dafür setzen die Anwohner im Umfeld und darüber hinaus alle Hebel in Bewegung und haben sich schon mit Oberbürgermeister Thomas Geisel auseinandergesetzt. Ebenso haben sie an den Kölner Generalvikar Markus Hofmann in einem Brief appelliert, „den Charme Niederkassels nicht durch die bisherige Planung zu zerstören und den angrenzenden Nachbarn nicht das Licht zu nehmen“.