Tonnengarde in Düsseldorf-Niederkassel : Ein Veedelszug der anderen Art

Auch Luca und Charlotte (beide fast zwei Jahre alt) waren beim besonderen Veedelszug unter Coronabedingungen mit dabei. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In Niederkassel gab es eine besondere Aktion am Karnevalssamstag: An verschiedenen Stationen mussten Aufgaben erledigt werden. Das kam so gut an, dass es eine Wiederholung geben könnte.

Viola Lichteveld hatte schon, optimistisch wie sie ist, deutlich mehr der Laufzettel in Holzschuh-Form ausgeschnitten als nötig. „Wir hatten zunächst zehn Anmeldungen, ich habe aber 50 Zetel vorbereitet“, verrät Viola. „Und dann waren alle weg, und es kamen immer noch welche, die mitmachen wollten.“ So wurde kurzerhand auch noch die Rückseite abgestempelt und aus einem Laufzettel wurden zwei.

Als Karnevalist muss man eben erfinderisch und flexibel sein, ganz besonders in Coronazeiten und unabhängig vom Stadtteil. Das bewiesen Viola und ihre Schwester Jasmin für den Stadtteil Niederkassel. Angesichts der erneuten pandemiebedingten Absage fast aller Veranstaltungen, sprangen die Zwillinge in die Bresche, initiierten und organisierten unter tatkräftiger Unterstützung der Tonnengarde einen „etwas anderen Veedelszoch“. Es war kein zusammenhängender Umzug, sondern maximal zwei Fahrzeuge wurden auf einmal auf den Weg geschickt. An fünf Stationen mussten Aufgaben erledigt werden, und in der Ursprungsidee sollte er den Niederkasseler Kindern vorbehalten sein. „Karnevalssamstag ist ja immer der große Kinderumzug, der ist aber wieder einmal ausgefallen. Da haben wir uns gedacht, dass wir für die Kinder hier einen Ausgleich schaffen wollen“, sagte Viola Lichteveld. Kein Wunder, dass den Zwillingen das Glück von Kindern am Herzen liegt, sind beide doch in pädagogischen Berufen unterwegs, Viola ist Leiterin einer Kindertagesstätte, Jasmin Heilpädagogin.

Info 1967 gab es die ersten Kinder-Tollitäten Historie 1967 kam eine neue Nuance in den Niederkasseler Karneval. Einige Mitglieder waren der Auffassung, dass es auch ein Kinder-Tonnenbauernpaar geben müsse. So wurde mit Bernd Hüttemann und Charlotte Tappe das erste Kinder-Tonnenbauernpaar gekürt. Da musste natürlich auch eine Kindersitzung her und so war das komplette Gegenstück zum großen Karneval geschaffen.

Die Idee, diese Art von närrischem Umzug im Stadtteil ziehen zu lassen, kam bei der Tonnengarde so gut an, dass sie die Lichtevelds überzeugte, auch Erwachsene mitziehen zu lassen. Nachdem die Entscheidung, den Veedelszoch in anderer Form stattfinden zu lassen, gefallen war, ging alles ganz schnell. „Die Aufgaben für die Stationen hatten wir innerhalb von zwei Stunden zusammen“, berichtete Jasmin Lichteveld. „Wir sind es ja auch beruflich gewöhnt, spontane Partys zu veranstalten.“

So wurden Karnevalslieder gesungen, Fotos der geschmückten Fahrzeuge (Fahrräder, Lastenfahrräder, Motorroller, Autos und ein kleiner Traktor waren dabei) gemacht, ein Kartoffellauf (vergleichbar dem Eierlaufen) absolviert und ein Schaumkuss-Wettessen abgehalten. Hatte man die Aufgaben erfüllt, bekam jeder mit einer vollständig abgestempelten „Holzschuh-Laufkarte“ ein „Strüßjer“ Tulpen. „Unsere Eltern haben einen Blumenladen. Sie sind jetzt in Urlaub, da haben wir den Laden leer geräumt“, gestand Viola Lichtefeld.

Geht es nach dem Geschäftsführer der Tonnengarde Dino Conti Mica war diese Art des Veedelszochs keine einmalige Sache. „Das war richtig klasse“, urteilte er. „Warum sollen wir das ab jetzt nicht an jedem Karnevalssamstag durchführen?“