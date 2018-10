Karneval im Linksrheinischen

Vor 132 Jahren gründeten mehrere Niederkasseler aus Liebe zum Winterbrauchtum den Verein Tonnengarde.

Wenn die Tonnengarde Anfang November den Start in die Karnevalszeit einläutet, dann werden wieder Spaß und gute Laune im „Dorf“ den Ton angeben. Diesmal umso mehr, denn die bodenständige Garde besteht seit 12x11 Jahren und hat keine Kosten gescheut, die „Jubiläums-Session“ mit einem närrischen Veranstaltungsreigen gebührend zu feiern. Start ist am Freitag, 2. November, 19 Uhr, mit dem „Schlachtfest“, das größer ausfallen wird und wofür die Tonnengardisten einen ungewöhnlichen Rahmen gewählt haben – das Kesselhaus der Böhlerwerke. Dort wird das amtierende Tonnenbauernpaar Christoph Gollak und Anne Erning sowie die Kinderbauern Orfeo Partenzi und Fausta Conti Mica verabschiedet. Nicht einfach sang und klanglos, sondern begleitet von der Kölner Band „Brings“. „Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, diese sehr gefragte Mundart-Rockband für uns verpflichten zu können“, sagt Geschäftsführer Dino Conti Mica. „Die Musiker, die immer im Schottenkostüm auftreten, werden eine Dreiviertelstunde spielen, also ein kleines Konzert geben.“ Freude auch darüber, dass die Bonner Brass- und Performance-Band „Druckluft“ für den Abend gewonnen werden konnte. Sie wird die Vorstellung des neuen Tonnenbauernpaares musikalisch umrahmen.