Mit 60 Kindern aus 12 Nationen : Internationaler Kindergarten der ISR in Niederkassel eröffnet

Niederkassel 60 Kinder aus zwölf Nationen im Alter von drei bis sechs Jahren können die Einrichtung besuchen. Ein Platz kostet rund 1000 Euro im Monat.

„Kindergarten“ heißt im englischen „Kindergarten“. Das ist aber auch fast die einzige Gemeinsamkeit, die die neue Einrichtung am Niederkasseler Kirchweg mit anderen Kindergärten in Düsseldorf hat. Rund vier Millionen Euro hat die International School on the Rhine (ISR) in den Standort investiert. Das 2100 Quadratmeter große Gebäude ist halbrund, hochmodern und durch die extrem hohen Decken und Fenster lichtdurchflutet. Jetzt kehrt dort Leben ein: Für 60 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren startet ihr Kindergarten-Alltag. Die Einrichtung wurde mit einer großen Feier eröffnet.