Gesundheit in Düsseldorf Hebamme mit eigener Praxis

Normalerweise ist es ja so, dass eine Hebamme ins Haus kommt, um die Schwangere in allen Lebenslagen zu betreuen, um sie darauf vorzubereiten, ein neues Leben in die Welt zu setzen und die Frau auch bei der Nachsorge, am Wochenbett wie man so schön sagt, zu unterstützen. Genau das hat Barbara Brenzinger früher auch gemacht.