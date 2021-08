Geschichte in Düsseldorf : Neuer Standort für das Niederkasseler Wegekreuz

Düsseldorf 1871 wurde das Kreuz von heimkehrenden Soldaten aus dem deutsch-französischen Krieg aus Dankbarkeit für ihre Unversehrtheit gestiftet. Zeitweise führte es ein trostloses Dasein, bis sich die Schützen gekümmert haben. Jetzt hat das Kreuz einen neuen Platz.

Eine aufregende Reise ist zu Ende gegangen: „Das Wegekreuz hat nun seinen endgültigen Platz in Niederkassel gefunden.“ Mit diesen Worten beschreibt Britta Damm die Erleichterung über ein gelungenes Ende der Aktion „Rettung des Niederkasseler Wegekreuzes“. Die Ehren-Chefin des St.-Sebastianus-Schützenvereins in Niederkassel ist mit dem Verein eng verbunden und erinnert am neuen Standort an der Ecke Alt Niederkassel/An der Apfelweide auch an die Geschichte des 150 Jahre alten Wegekreuzes. Die feierliche Weihung, zu der auch Schützenchef Marc Klement gekommen ist, ließen sich viele Niederkasseler nicht entgehen.