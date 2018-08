Festzug und Parade in Niederkassel ein voller Erfolg

Schützenfest Niederkassel : Neuerungen kommen beim Publikum gut an

Na, wo bleiben sie denn? Bei der Parade in Niederkassel wartet der Nachwuchs auf den Schützenzug. Foto: Endermann, Andreas (end)

Niederkassel Schützen in Niederkassel feiern am Wochenende ein rauschendes Fest. Für das Königspaar heißt es nun, Abschied zu nehmen.

Von Bernd Schuknecht

„Es ist einfach schön, es stimmt alles, und auch das, was wir in diesem Jahr ganz neu initiiert haben, wie diesen Großen Zapfenstreich mitten im Ort, wird von den Menschen toll angenommen“, resümiert Marc Klement, zweiter Schützenchef in Niederkassel. Wie groß die Resonanz auf das Schützenfest in Niederkassel bei der Bevölkerung ist, zeigte sich bereits bei der Ansprache von Schützenchef Thomas Damm auf dem gemeinsamen Hof der Brennerei Schmittmann und der Brauerei Joh. Albrecht an der Niederkasseler Straße.

Nicht nur die Mitglieder der Schützenvereine, Reiter- und Tambourcorps hatten sich bei strahlendem Sonnenschein versammelt, auch zahlreiche Bürger applaudierten begeistert, als Marc Klement das diesjährige Pagenkönigspaar Nicolas Breci von den 3. Grenadieren und Vanessa Medzech vom Reitercorps krönte und darüber hinaus auch zahlreiche Ehrungen für Jubilare des Niederkasseler Schützenwesens vornahm.

Info Für das Oktoberfest gibt es noch eine Warteliste Termine Nach dem Schützenfest nehmen sich die Niederkasseler Schützen nur eine kurze Auszeit, ehe die nächsten Termine anstehen. Nach dem Tag der Schützen am 29. September wird am 13. Oktober wieder das beliebte Oktoberfest gefeiert. Offiziell ist das Kartenkontingent längst ausgeschöpft, aber es gibt eine Warteliste. Wer eine Mail an oktoberfest@schuetzen-niederkassel.de schickt, Kartenanzahl und Telefonnummer angibt, hat vielleicht Glück, doch noch an der zünftigen Party teilzunehmen. Vogelschießen Der heutige Montag steht ganz im Zeichen des Vogelschießens, der erste Schuss fällt um 14 Uhr. Der neue Jungschützenkönig wird gegen 17.45 Uhr feststehen, der neue Regimentskönig gegen 18 Uhr. Ab 20.15 Uhr folgt der Jungschützenabend, am morgigen Dienstag stehen ab 20 Uhr dann noch einmal der Krönungsball sowie zum Abschluss der Zapfenstreich an.

Besonders herzlichen Beifall erhielten Josef „Jupp“ Nix für seine 65-jährige Mitgliedschaft bei der Gesellschaft Reserve sowie Hans Schnass, der seit 70 Jahren der St. Hubertus Kompanie die Treue hält. Nachwuchsprobleme scheint man jedoch in Niederkassel nicht zu kennen. Zwei Drei-Käse-Hochs, jeweils mit Namen Ben, sind erst vier Jahre alt und ziehen bereits Flöte spielend mit dem Tambour-Corps Niederkassel mit.

Nach dem Großen Zapfenstreich zieht es Schützen und Gäste auf den Kirmesplatz an der Theodor-Heuss-Brücke. Wer es gemütlicher mag, genießt die frische Abendluft im Biergarten rund um die Schwarzwaldhütte, im Festzelt hingegen heizt die Partyband Porno al Forno den Hit-Ofen mit Tanzflächen-Klassikern der vergangenen 40 Jahre an. Und es dauert nicht lange, da herrscht in dem bestens gefüllten Festzelt trotz schweißtreibender Temperaturen allerbeste Feierstimmung.

Am Sonntagmorgen wird das linksrheinische Dorf traditionell vom Tambourcorps Niederkassel mit den Klängen des volkstümlichen Marsches „Freut Euch des Lebens“ geweckt, denn letztlich geht es auch darum, dass alle rechtzeitig zur Messe im Schützenzelt erscheinen. Für das amtierende Regimentskönigspaar Karl-Heinz und Walli Ropertz ist die Abnahme der imposanten Parade am frühen Nachmittag der letzte „Staatsakt“ ihrer Regentschaftszeit, auf die sie nun mit viel Freude zurückblicken. Ihre Nachfolger werden am heutigen Montag um 18 Uhr beim Regiments-Königsschuss ermittelt.