Linksrheinisches Volksfest in Düsseldorf Niederkassel richtet sich aufs Dorffest ein

Das diesjährige Plakat zum Niederkasseler Dorffest weist nicht nur auf die teilnehmenden Gastronomie-Betriebe, den Schützenzug und umliegende Unternehmen hin – es zeigt in anschaulich über die Fläche verteilten Symbolen, was am Sonntag, 9. Juni, zwischen 12 und 20 Uhr, hier los ist. Wegen des großen Erfolgs im vergangenen Jahr ist auch wieder die Polizei mit einer kostenfreien Fahrradcodier-Aktion dabei. Sie startet um 13 Uhr an der Ecke Alt Niederkassel/Heinsbergstraße.