Sankt Martin in Düsseldorf Schützen prämieren die schönsten Laternen

In den Klassen herrschte ein Ansturm, als hätten die Schützen zur Kirmes geladen: Hunderte Besucher schauten sich die Laternen an. Rektorin Imke Hankammer freute sich: „Ich selbst habe freiwillig bis zum Abitur Laternen gebastelt. Ich mag die Stimmung und das Fest einfach.“ Die Rektorin ist erleichtert, dass die Ausstellung wieder so stattfinden kann wie „früher“ – also vor Corona: „Drei Jahre mussten wir pausieren. Das fanden wir Lehrer genauso wie die Eltern sehr schade.“