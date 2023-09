Niederkasseler Grundschüler Tonnenflitzer holen Pokal bei der „Kö-Meile"

Teamgeist zeigte auch Linda (7). Sie wollte zwar in diesem Jahr nicht mitlaufen – aber ihre Mitschüler anfeuern. Dafür malte sie ein Plakat der Schule, dass sie am Sonntag an der Strecke hochhielt. Linda: „Ich hatte Lust dazu. Aber nächstes Mal laufe ich auf jeden Fall mit.“ Viele Kinder kamen am Montag noch einmal im gelben „Tonnenflitzer“-Trikot zum Unterricht. Die T-Shirts hatte die Schule entworfen und mit finanzieller Hilfe des Fördervereins herstellen lassen. „Für das knallige Gelb haben wir uns entschieden, damit man unsere Schüler auch gut sehen kann“, sagte Hankammer. Das hat funktioniert. Die „Tonnenflitzer“ sah man noch den ganzen Sonntag überall in der Stadt herum laufen. „Für uns alle war es ein toller Tag, an den wir uns sicher noch lange erinnern werden“, so die Rektorin.