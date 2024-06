Schützen feiern im linksrheinischen Düsseldorf „Zosamme em Dörp“ - Tag der Königin in Niederkassel

Denn gleichzeitig wird 75 Jahre Reiterverein Niederkassel gefeiert – und das alles am Samstag, 15. Juni, auf der Lotharstraße, Höhe Hausnummer 26. „Hier hat alles angefangen, in unmittelbarer Nähe stand die in den 1970er Jahren erbaute Reithalle und dort wurde der Reiterverein gegründet – zu den Aktiven gehörten damals auch Frauen“, erinnert sich die erfolgreiche Reiterin Königin Britta. Sie begrüßt es, dass der Reiterverein Niederkassel eine große Kompanie ist, in der alle Generationen aktiv dabei sind: „Auch die jungen Leute machen alles mit. Sie haben eine Organisations-Gruppe gegründet, sind total motiviert und helfen mit Ideen, damit es ein unvergesslicher „Tag der Königin“ wird.