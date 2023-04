Gastronomie in Düsseldorf-Niederkassel Neuer Pächter für „Osteria Emilia am Nussbaum“

Noch ist am Haus Alt-Niederkassel 32 unübersehbar „Osteria Saitta am Nussbaum“ zu lesen. Aber das wird sich bald ändern. Giuseppe Saitta hat das Restaurant an Beatrice und Andreas Riech verpachtet und sagt: „Damit habe ich die alteingesessene Gastronomie in gute Hände übergeben, bleibe aber weiterhin Ansprechpartner.“