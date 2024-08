Premiere beim Fest in Düsseldorf Fröhlicher Wettkampf der Niederkasseler Schützen-Kompanien

Die Idee zur Schützenfest-Neuerung hatte Stephan Deckers. „Wir wollten etwas für das Gemeinschaftsgefühl tun, weil es nach Corona schwerer geworden ist, an die einzelnen Leute ranzukommen. Also mussten wir uns was einfallen lassen“, sagt er. „Da habe ich mich an die Zeit erinnert, als wir auf der Couch meiner Oma zusammen Camillo Felgen mit ‚Spiel ohne Grenzen‘ im Fernsehen gesehen haben.“ Also schauten die Schützen, welche Möglichkeiten ihnen die Schausteller auf der Kirmes unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke boten und buchten noch drei Attraktionen dazu. Heraus kam ein Parcours mit Fußball-Dart, Bierkrug-Schieben, Hau den Lukas, Entenangeln, Ringewerfen und Schießen. „Es macht nicht nur Spaß, sondern die einzelnen Kompanien und der gesamte Verein kommen zusammen“, freute sich Bella, die nach der „Hau den Lukas“-Station erklärte, dann doch lieber die 600-Kilo-Pferde zu bewegen.