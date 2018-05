Niederkassel: Dorfschänke muss schließen

Die Zukunft der Dorfschänke in Niederkassel ist ungewiss. Der Eigentümer denkt schon über eine nicht-gastronomische Nutzung nach. Foto: Anne Orthen

Niederkassel Nach der Anordnung des Insolvenzeröffnungsverfahrens haben sich die Drunken Sailor GmbH als Pächter und Heinz Meuser als Vermieter überworfen. Geschäftsführer Mike van Houten sagt, dass die Gaststätte Ende Mai schließt.

Die Drunken Sailor GmbH, Pächter der Dorfschänke in Alt-Niederkassel, und Heinz Meuser, Besitzer der Immobilie, gehen künftig getrennte Wege. Das berichtet Mike van Houten, neben Kai Uhrig Geschäftsführer des Unternehmens. Nachdem Anfang April vom Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit angeordnet wurde, ist das Tischtuch zwischen den bisherigen Partnern nun endgültig zerschnitten.

"Herr Meuser hat uns mitgeteilt, dass er für den Abschluss eines neuen Mietvertrages 50.000 Euro verlangt, er hat die Forderung als offene Pachtzahlungen bezeichnet. Wir haben aber schon 300.000 Euro in das Objekt investiert, das kam für uns nicht in Frage. Wir haben ein Gegenangebot unterbreitet, das der Vermieter ausgeschlagen hat. Er hat sich nicht gesprächsbereit gezeigt. Damit sind wir in Absprache mit dem Insolvenzverwalter zum Ende des Monats raus", erklärt van Houten.