Gastronomie in Düsseldorf : Die Dorfschänke wird zur „D-Schänke“

Niederkassel Die traditionelle Gaststätte in Niederkassel hat mit Thomas Demske einen neuen Pächter gefunden. Dieses Mal soll die Verbindung von Dauer sein.

Anfang des Jahres dachte dann nicht nur er „jetzt oder nie“. Auch Heinz Meuser als Eigentümer der unter Denkmalschutz stehenden Immobilie im dörflich geprägten linksrheinischen Niederkassel ist sicher, den passenden Pächter gefunden zu haben: „Das Konzept stimmt und mir gefällt es, dass die Dorfschänke wieder zu einem Treffpunkt werden soll.“ Genau das hat der im „Brauereiausschank am Zoo“ Erfahrung sammelnde Thomas Demske vor. Wie seine Zukunft in Düsseltal aussehen wird, lässt er offen. Aber für die Gaststätte in Niederkassel hat er feste Pläne: „Wir wollen ein Nachbarschaftskonzept kreieren. Hier herrscht Brauhauskultur pur – 20 Füchschen-Biere kommen auf ein Tablett, werden abgestellt, die Striche kommen auf die Bierdeckel und duzen ist obligatorisch.“ Dazu passt der neue Name „D-Schänke“: „Das soll eine Anlehnung an alte Zeiten sein, aber trotzdem zeigen, dass hier etwas Neues entsteht. Auch Wortspiele wie Dorfschänke, Düsseldorfer Schänke oder Demske-Schänke gefallen mir gut“, sagt der neue Wirt.