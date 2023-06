Feier in Düsseldorf Die Straße Alt Niederkassel wird beim Dorffest zur Party-Meile

Trotz Corona-bedingter Zwangspause wurden auch im vergangenen Jahr gemeinsame Aktivitäten entwickelt. Und so wird es beim aktuellen Dorffest ebenfalls laufen. Die Straße Alt Niederkassel ist ab der Heinsbergstraße gesperrt und wird zur Party-Meile. Dort gibt es auch Angebote für den Nachwuchs: Kinder können Spiele spielen, sich schminken lassen oder das Glücksrad der Tombola drehen. „Der Erlös aus diesen von ,My Food Factory‘ organisierten Aktivitäten geht an die Altstadt-Armenküche“, erklärt Celine Monreal, Projektmanagerin des Niederkasseler Unternehmens.