Sommerbrauchtum in Düsseldorf : Schützen melden sich zurück

Düsseldorf In Niederkassel trafen sich die Schützen, um der toten zu gedenken und Jubilare zu ehren. Vorher gab es Musik in den geschmückten Straßen.

Deshalb war für die Schützen auch die Ehrung der Toten und drei langjähriger Mitglieder des Vereins eine gute Gelegenheit, sich mit Corona-Abstand im Innenhof des Brauhaus Joh. Albrecht zusammenzusetzen. Vorab versah Faßbender in einer Rede zur Kranzniederlegung am neu errichteten Wegekreuz die corona-gemäß entstandenen drei G’s mit den neuen Begriffen Gemeinschaft, Glaube, Gedenken. „Dies ist eine Gemeinschaft, wir vertrauen auf den Glauben und Gedenken der Toten.“ Faßbender vergleicht den Verein mit einem Oldtimer, der in voller Fahrt zum Halten gebracht wurde. „Wir müssen das ‚Gute Stück‘ auf Kurs halten und in die Hände spucken, um dem Oldtimer neuen Schwung zu geben.“