Niederkassel: Die Dorfschänke macht morgen das letzte Mal auf

Niederkassel Das Insolvenzverfahren gegen die Betreibergesellschaft vor dem Amtsgericht wird wie geplant am 1. Juni eröffnet.

Das Inventar des Geschäftslokals sei als bewegliches Anlagevermögen im Rahmen des Insolvenzgutachtens in dieser Woche von einem unabhängigen Sachverständigen im Auftrag der Drunken Sailor GmbH begutachtet worden, so Holzmann. Das Bewertungsergebnis stünde noch aus. Holzmann geht davon aus, dass ein Großteil der Erlöse aus der Verwertung der Gegenstände den Gläubigern, wozu auch der Verpächter zählt, zustehen wird. Dies werde jedoch erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entschieden.

Nach Auskunft der beiden Geschäftsführer Mike van Hauten und Kai Uhrig würden sich diese im Verlauf des Montags noch von ihren Mitarbeitern in kleinem Kreis, "keine Party mit Freibier, wie zuletzt kolportiert wurde", verabschieden, so der vorläufige Insolvenzverwalter Christian Holzmann. "Ab Dienstag wird die Dorfschänke übergabefähig gemacht. Am 1. Juni erfolgt die Schlüsselübergabe an Herrn Meuser."