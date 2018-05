Niederkassel: Buslinie 833 fährt Umleitung

Niederkassel Das absolute Halteverbot auf der Kanalstraße sorgte für Unruhe.

Gut eine Woche lang war das Parken auf beiden Seiten der Kanalstraße nicht mehr erlaubt. In kurzen Abständen war ein absolutes Haltverbots-Schild nach dem anderen bis zur Straße Am Deich aufgestellt worden. Einige Niederkasseler befürchteten schon, dass die Verbotsschilder auf den nahen Abriss der St. Annakirche weisen könnten. Das wäre allerdings zu diesem Zeitpunkt ein Unding. Inzwischen ist die Angelegenheit aber geklärt, hat die Verwaltung das Parken auf einem Teil der Kanalstraße, zwischen der Einfahrt zum St. Anna-Kirchplatz und der Straße Am Deich wieder freigegeben.

Die Anwohner hatten nämlich gegen das umfassende Parkverbot protestiert. Dass auf beiden Seiten der Kanalstraße ein absolutes Halteverbot eingerichtet wurde, sei eine Unverschämtheit", hatte eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, bemerkt. Jetzt sei sie froh, dass das Verbot gelockert wurde, denn in Alt-Niederkassel gebe so gut wie keine öffentlichen Parkplätze.