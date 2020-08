Brauchtum in Düsseldorf : Rückblick statt Schützenfest

Eine Parade wird es in Niederkassel in diesem Jahr natürlich nicht geben. Foto: Endermann, Andreas (end)

Niederkassel Auch die Schützen in Niederkassel müssen in diesem Jahr auf ihr Schützenfest verzichten. Als Ersatz gibt es eine Schützenzeitung, die auch online abrufbar ist – und einen „Best of“-Film von 2019 mit dem Titel „Kirmes em Dörp“.

Das Schützenfest des St. Sebastianus Schützenvereins fällt wegen Corona aus, und es wird auch kein Festheft im klassischen Sinne geben. „In einer kleinen Auflage informiert eine Schützenzeitung, was sich in Niederkassel tut. Man kann auch online auf unserer Homepage und in den sozialen Medien darin durchblättern“, erklärt der 1. Chef Marc Klement.

Er freut sich darüber hinaus, dass die Pandemie genutzt wurde, um kreativ zu sein. Zur eigentlichen Festeröffnung wird es ein Video vom Königspaar Klaus und Carina Günther geben, das ebenfalls in den sozialen Medien zu sehen ist: „Zwei Jahre zu regieren, ist etwas ganz Besonderes.“ Dem Vorstand ist es wichtig, auch ohne Fest ein „gewisses Schützengefühl zu transportieren“. Einzelne Kompanien treffen sich in kleinen Gruppen, „jeweils zehn Schützen mit Abstand.“ Die Sebastianer sind stolz darauf, dass ihre Mitglieder so treu sind. Sie gehören oft viele Jahrzehnte dem Verein an: „Rekord waren 75 Jahre.“ Aktuell schaut Josef Niggenaber auf 65 Jahre Zugehörigkeit zurück: „Irgendwie werden wir ihn und die anderen Jubilare trotz Corona ehren. Wir bringen sie mit Maske zusammen.“