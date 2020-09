Grundwasserverunreinigung in Düsseldorf : PFT-Sanierung verzögert sich weiter

Auch die Seen bei Kaiserswerth sind von der PFT-Verunreinigung betroffen. Schilder wie am Lambertus-See warnen dort vor dem Baden. Foto: Hans-Jürgen Bauer

Nord Es wird noch Jahre dauern, bis das Grundwasser im Düsseldorfer Norden gereinigt ist. Der Bau von zusätzlichen Reinigungsanlagen muss neu geplant werden.

Seit 2015 läuft im Düsseldorfer Norden die Sanierung des durch perfluorierten Tensiden (PFT) verunreinigten Grundwassers. Unter anderem wurden hydraulische Sperren errichtet, damit sich das verunreinigte Grundwasser nicht weiter ausbreitet. Auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens wurden drei Reinigungsanlagen errichtet, die dem Grundwasser die giftigen Stoffe entziehen. Eine weitere Anlage soll in Kalkum am Schlosspark errichtet und die Anlage an der Edmund-Bertrams-Straße erweitert werden. Das ist aber immer noch nicht erfolgt. Die Grünen in der Bezirksvertretung 5 haben deshalb eine Anfrage an die Stadt gerichtet.