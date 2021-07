Naturschutz in Düsseldorf : Nabu zeichnet schwalbenfreundliche Häuser aus

Mehlschwalben bauen gerne ihre Nester unter dem Dachvorsprung an einer Hauswand. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Düsseldorf Die Hauseigentümer dulden an den Fassaden ihrer Gebäude Nester der Schwalben. Diese bauen die Vögel aus Lehm. Die Nester werden oft über Jahre benutzt. Es gibt sogar Düsseldorfer, die den Vögeln eine Nisthilfe schaffen.

Auch in diesem Jahr hat der Nabu Düsseldorf wieder zwei Hauseigentümer, diesmal in Vennhausen und in Volmerswerth, mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet. Damit bedanken sich die Naturschützer bei Hausbesitzern, die ihre Gebäude so gestalten, dass dort Schwalben leben und brüten können. Wer selber bewohnte Nester von Mehl- oder Rauchschwalben an seinem Haus oder seinem Hof hat, kann sich beim Nabu um eine Plakette bewerben.

Der Naturschutzbund berät zudem, wie ein Haus schwalbenfreundlich gestaltet werden kann. So genügt es manchmal, einen 15 Zentimeter breiten Streifen unter dem Dachvorsprung mit Rauputz zu versehen, an dem die Nester der Schwalben gut haften können. Denn von glatten Hauswänden können Schwalbennester abfallen, wenn die Jungen größer und schwerer werden. Wer will, kann auch Kunstnester anbringen oder ein kleines Brettchen, das die Schwalben als Nisthilfe nutzen.

Wer Verschmutzungen der Fassade durch Kot vermeiden will, muss einfach nur 60 Zentimeter unter den Nestern ein Brett montieren. Dieses kann gereinigt werden, sobald die Schwalben den Herbstzug antreten. Der Kot ist zudem hervorragend als Blumendünger geeignet.