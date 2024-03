Eissporthalle Benrath Montessori-Grundschule gewinnt Eislauf-Stadtmeisterschaft

Bei den 39. Stadtmeisterschaften im Eislaufen gingen 20 Grundschulen in der Eissporthalle Benrath an den Start. Die Teams der Siegerschulen werden am Mittwoch, 20. März, mit Pokalen und Urkunden geehrt. Die Montessori-Grundschule Emil-Barth-Straße erhält als Sieger zusätzlich T-Shirts mit dem Aufdruck "Stadtmeister Düsseldorf". Alle fünf Teams sind an dem Tag zum kostenlosen Eislaufen in der Eissporthalle Benrath eingeladen.