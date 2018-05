Mörsenbroich: Vorerst keine neue Jugendfreizeiteinrichtung

Mörsenbroich Bereits vor zwei Jahren hat die Bezirksvertretung 6 die Verwaltung um einen Bericht über die Situation von Jugendfreizeiteinrichtungen in Mörsenbroich gebeten. Der Hintergrund ist, dass bereits 2009 die Jugendfreizeiteinrichtung (JFZ) Eggerscheidter Straße geschlossen wurde und eine dafür als Ersatz geplante Einrichtung im Neubaugebiet Gartenstadt Reitzenstein nie realisiert wurde.

Als 2009 nur noch drei bis sieben Besucher täglich in die JFZ kamen, wurde beschlossen, diese zu schließen und die Angebote in die Räume des Abenteuerspielplatzes an der St.-Franziskus-Straße zu verlegen. Die geplante JFZ in der Gartenstadt wiederum wurde vorerst nicht realisiert, weil zunächst die Einrichtung einer Kindertagesstätte Vorrang bekam. Bei den Planungen des Neubaugebietes war man von 172 künftigen Bewohnern unter sechs Jahren ausgegangen. 2016, also fünf Jahre später, lebten aber tatsächlich 581 Kinder unter sechs Jahren dort. "Die Schaffung von Kitaplätzen hatte oberste Priorität, da darauf ein Rechtsanspruch besteht", erklärt Horn.