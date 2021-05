Stille Örtchen in Düsseldorf : Schillerplatz bekommt endlich eine Toilette

Der Schillerplatz ist bei Familien mit Kindern sowie bei Senioren beliebt. Den Besuchern fehlen aber sanitäre Anlage. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Weil der Bau aber europaweit ausgeschrieben werden muss, dauert es noch, bis die Besucher auf dem Schillerplatz ein stilles Örtchen haben.

Von Nicole Kampe

Im Sommer 2015 wurde der Schillerplatz nach einer Umgestaltung wiedereröffnet. Die Menschen im Viertel waren glücklich über das Fleckchen Grün, sie bedauerten aber schon damals, dass es kein stilles Örtchen gibt. Immer mal wieder versuchte es die Politik bei der Stadt, stellte Anfragen und Anträge, regte an, den Geräteraum des örtlichen Kiosks, der den Stadtwerken gehört, zu einer sanitären Einrichtung umfunktionieren zu lasse. Doch bis zuletzt hielt man in den zuständigen Ämtern daran fest, dass es keine öffentliche Toilette am Schillerplatz geben wird.

Jetzt aber kommt der plötzliche Sinneswandel. Im Rahmen des Toilettenkonzeptes sei nun die Errichtung einer Modulanlage vorgesehen, sagt die Stadt auf eine Anfrage der Grünen in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung 2. Der Haken an der Sache: Das Projekt muss europaweit ausgeschrieben werden. Und wenn dieser Vorgang irgendwann erledigt ist, geht es schließlich ums Geld. Der Bau der neuen Modulanlage am Schillerplatz ist derzeit für das Jahr 2024 geplant. Die Stadt weist auf die Tatsache hin, dass sich eine Toilette fußläufig auf der städtischen Anlage Graf-Recke-Straße neben dem Eingang zum Zoopark befindet.