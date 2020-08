Schulwegsicherheit in Düsseldorf : Neuer Verbindungsweg ist im Bau

Mörsenbroich Der Fußweg soll die Gartenstadt Reitzenstein mit der Graf-Recke-Straße verbinden und einem Umweg von 500 Metern überflüssig machen. Er war gefordert worden, da sich im Umfeld mehrere Schulen und Kindertagesstätten befinden.

Der neue, rund zwei Meter breite Weg wird über das Schulgelände der Heinrich-Heine-Gesamtschule führen und zum Schulhof durch einen 1,8 Meter hohen, begrünten Stabgitterzaun getrennt werden. Er erhält eine Beleuchtung. Der Weg ist der Ersatz für einen Fußweg entlang der benachbarten Französischen Schule. Dieser war vor einem Jahr überraschend von der Französischen Schule aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, weil es dort unter anderem immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autos der Lehrer gekommen sein soll. So grenzt der Weg an den Lehrerparkplatz. Außerdem wollte der Schulverein im Winter nicht mehr auf eigene Kosten den Weg von Schnee und Eis befreien müssen und das schon gar nicht zu Zeiten, wenn die Schule wegen Ferien geschlossen ist,

Durch die Sperrung entstand aber ein Umweg von rund 500 Metern, der zudem an stark befahrenen Straßen entlang führt. Besonders Eltern zeigten sich betroffen, da dadurch der Schulweg ihrer Kinder länger und gefährlicher geworden ist. So war der gesperrte Fußweg eine wichtige Verbindung zu den beiden Kitas in der Gartenstadt sowie zur Grundschule und der Gesamtschule an der Graf-Recke-Straße. Die Proteste der Bürger und eine Unterschriftensammlung zeigten Wirkung. Die Stadt versprach die Schaffung des neuen Weges.