Diskussion in Düsseldorf Wird die Schlieffenstraße zum Radschlägerweg?

So war das Verfahren, Vorschläge zur Namensgebung und welche Belastungen auf die Anwohner der Schlieffenstraße zukommen werden, die Themen in der Bezirksverwaltungsstelle. „Alles was mit der öffentlichen Hand zu tun hat, wie . Änderung des Personalausweises, Führerschein, Kfz-Papiere, Grundbucheintragungen wird kostenfrei geändert“, versicherte Weindel. „Alles was in den privaten Bereich fällt, also Adressänderungen für Versicherungen. Banken und ähnlichen muss privat veranlasst werden.“