Versorgungssituation Stadtsparkasse Düsseldorf : Politiker fordern Mörsenbroicher Sparkasse

Mörsenbroich Nach der Schließung von zwei Filialen im Stadtteil sollen eine neue Filiale oder der Sparkassenbus her.

In Mörsenbroich wurden schon vor Monaten die Filialen an der Haeseler Straße und an der Lenaustraße geschlossen. Selbstbedienungszentren oder Geldautomaten sind an den ehemaligen Standorten Fehlanzeige. Die Sparkasse hatte im März in der Bezirksvertretung erklärt, dass sie an beiden Stellen gerne Automaten installiert hätte, die Vermieter dazu aber nicht bereit gewesen wären, da sie Überfälle mit Sprengungen befürchten, die Schäden an den Häusern verursachen könnten. Andere geeignete Standorte in der Umgebung hätten sich nicht ergeben, weshalb die Sparkasse als Ersatzstandort den Rewe-Markt in der Gartenstadt Reitzenstein ins Auge gefasst hat.