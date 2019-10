Schulweg in Düsseldorf Mörsenbroich : Neuer Verbindungsweg in Mörsenbroich verzögert sich

Neuer Verbindungsweg in Mörsenbroich verzögert sich

Schulweg in Düsseldorf Mörsenbroich

Mörsenbroich/Grafenberg Nach heftigen Protesten gegen die Schließung eines Weges zwischen Graf-Recke-Straße und der Gartenstadt Reitzenstein arbeitet die Verwaltung an einer alternativen Verbindung.

Ein neuer Fußweg zwischen dem Neubaugebiet Gartenstadt Reitzenstein und der Graf-Recke-Straße wird, wie von der Stadt zugesagt, realisiert. Allerdings geht das nicht so schnell, wie erhofft. So hat die Verwaltung auf RP-Anfrage mitgeteilt, dass mit dem Bau des Verbindungsweges erst nach den Herbstferien begonnen werden kann. Da sollte der Weg eigentlich schon fertig sein. „Bedauerlicherweise hat sich die Festlegung der Lage der Wegeführung verzögert, zumal bei der Festlegung unter anderem die betrieblichen Belange der Schule sowie die Randbedingungen der erforderlichen Rettungswege der Feuerwehr berücksichtigt werden müssen“, sagt die Verwaltung. Man würde aber mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.