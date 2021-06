Heimatliebe in Düsseldorf : Mörsenbroich erhält ein eigenes Wappen

Düsseldorf Das Zeichen wurde mit Hilfe eines Wettbewerbes ermittelt. Das Wappen soll helfen, das Heimatgefühl im Stadtteil Mörsenbroich zu stärken.

Die Jury, bestehend aus Weber und den weiteren Mitgliedern der Bezirksvertretung Yvonne Charisius (CDU) und Ralf Thomas (SPD), konnte sich auf den Entwurf von Lara Schmitter einigen. Die 22-Jährige, die sich nun auch über ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro freuen kann, hatte in ihrem klar gegliederten Entwurf unter anderem die Umrisse des Stadtteils, den Bergischen Löwen, einen Frosch und eine Wasserrose integriert. Denn Mörsenbroich war lange Zeit eine Sumpflandschaft, weshalb die Bewohner heute noch scherzhaft als „Frösche“ bezeichnet werden.

Bürgerverein in Krefeld kritisiert : Pläne für Verkehr in Fischeln hinken Realität hinterher

„Ich war sehr darauf bedacht, die Geschichte unseres Stadtteils mit einfließen zu lassen. Viel wichtiger war es mir jedoch, ein Wappen für die Mörsenbroicher von heute zu schaffen“, schreibt Schmitter in ihrer Bewerbung. „Da ich in Mörsenbroich aufgewachsen bin und schon mein Ururgroßvater hier gelebt hat, fühle ich mich diesem schönen Stadtteil Düsseldorfs sehr verbunden.“

Einzig die Farbgestaltung von Schmitters Entwurf kam bei der Jury nicht so gut an. So ist der Hintergrund in einem beige-gelben Ton gehalten, der den Düsseldorfer Löwensenf symbolisieren soll, das Wappen aber etwas düster erscheinen lässt. „Über eine Abänderung der Farbwahl kann man aber bestimmt noch reden“, sagt Weber. Er betont, dass das Wappen keinen offiziellen Charakter haben wird. Es soll aber zum Beispiel im Briefkopf des Bürgervereins Verwendung finden oder beim Mörsenbroicher Veedelszoch zu sehen sein. Weber möchte zudem davon Aufkleber anfertigen lassen, die zum Beispiel auf Autos aufgebracht werden können. Der Verkaufserlös soll dem Bürgerverein zu gute kommen.